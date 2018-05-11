Снимки салона броневика Путина утекли в Сеть
Создатели представили три варианта исполнения салона. Классический черный интерьер со вставками из розового дерева, белый – с элементами оливкового дерева, а также коричневый из дерева этимое.
Передняя панель салона имеет "горизонтальную" архитектуру и общий козырек для цифровых приборов. На изображении запечатлена передняя панель седана Aurus Senat.
Автомобили проекта "Кортеж" имеют ряд специфических особенностей, передает сообщество RCI News в социальной сети "ВКонтакте". Так, у мультимедийной системы нет функции синхронизации со смартфонами. Это сделано для того, чтобы исключить риск утечки данных при подключении телефона.
Интерьер салона отсылает к оформлению правительственных кабинетов. Хотя по замыслу дизайнеров убранство авто должно напоминать современную гостиную: много дерева и обширные свободные поверхности.
Вес броневика составляет 6,5 тонны. Это самый большой президентский автомобиль в мире.
Помимо лимузина, для первого лица будут выпущены седаны и один микроавтобус. Все эти машины переданы кремлевскому гаражу Федеральной службы охраны.
Напомним, 7 мая в ходе инаугурации вновь избранный президент России Владимир Путин впервые воспользовался для поездки лимузином Aurus Senat Limousine. Презентация всего семейства Aurus пройдет в рамках Московского автосалона в августе 2018 года.
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