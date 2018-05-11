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Авто

Снимки салона броневика Путина утекли в Сеть

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
В интернете опубликована фотография салона лимузина, который доставил президента России Владимира Путина на инаугурацию. Снимок был сделан год назад, во время сборки представительского броневика. 
прочитано 838 раз

Создатели представили три варианта исполнения салона. Классический черный интерьер со вставками из розового дерева, белый – с элементами оливкового дерева, а также коричневый из дерева этимое.

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Особенности инаугурации президента России

Передняя панель салона имеет "горизонтальную" архитектуру и общий козырек для цифровых приборов. На изображении запечатлена передняя панель седана Aurus Senat.

Автомобили проекта "Кортеж" имеют ряд специфических особенностей, передает сообщество RCI News в социальной сети "ВКонтакте". Так, у мультимедийной системы нет функции синхронизации со смартфонами. Это сделано для того, чтобы исключить риск утечки данных при подключении телефона.

 

Интерьер салона отсылает к оформлению правительственных кабинетов. Хотя по замыслу дизайнеров убранство авто должно напоминать современную гостиную: много дерева и обширные свободные поверхности.

Вес броневика составляет 6,5 тонны. Это самый большой президентский автомобиль в мире.

Помимо лимузина, для первого лица будут выпущены седаны и один микроавтобус. Все эти машины переданы кремлевскому гаражу Федеральной службы охраны.

   

Напомним, 7 мая в ходе инаугурации вновь избранный президент России Владимир Путин впервые воспользовался для поездки лимузином Aurus Senat Limousine. Презентация всего семейства Aurus пройдет в рамках Московского автосалона в августе 2018 года.

Автор: Михаил Вштанов11 мая 2018, 15:25

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