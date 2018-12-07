Под Вологдой в аварии разбились четверо подростков

Ночью на пересечении Кооперативной улицы и Советского проспекта в городе Великий Устюг Вологодской области автомобиль LADA Priora врезался в электроопору, передает телеканал "360". По предварительным данным, 19-летний водитель легковушки превысил скорость и не учел погодные условия.

В результате пострадали водитель и его пассажиры – парни 18 и 19 лет и девушки 17 и 15 лет. Юношам потребовалась госпитализация. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.