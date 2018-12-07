В центре Москвы машина сбила трех человек и уехала

Возле дома 3/7 на улице Покровка в центре Москвы белый автомобиль KIA Rio выехал на встречную полосу, а оттуда – на тротуар, где сбил трех рабочих, передает телеканал "360". Очевидцы рассказывают ужасающие подробности ДТП. Сообщают, что один из пострадавших застрял под днищем автомобиля, причем водитель заметил это только через 100 метров, когда забуксовал. Тогда автомобиль завернул в Потаповский переулок, из него вышли двое мужчин, вытащили пострадавшего, сели обратно и уехали. В столице объявлен план "Перехват".

