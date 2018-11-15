Под Нижним Новгородом водитель пикапа сбил собаку и врезался в дерево

Вечером 14 ноября в селе Маргуша в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области водитель пикапа задавил собаку и врезался в дерево, передает портал newsnn.ru. В результате аварии 64-летнего водителя доставили в больницу с ушибами, рваными ранами и переломами. О судьбе животного не сообщается. По предварительным данным, из-за плохой видимости водитель слишком поздно заметил выбежавшего на дорогу пса и не успел вовремя затормозить.
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