В Казани пожилая велосипедистка попала под машину

Напротив дома №82 на проспекте Ямашева в Ново-Савиновском районе Казани автомобиль Daewoo Gentra сбил 63-летнюю женщину на велосипеде, передает портал inkazan.ru. Сообщается, что 29-летний водитель не выбрал безопасный боковой интервал при движении. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб головного мозга. В обстоятельствах произошедшего разбираются инспекторы ГИБДД.
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