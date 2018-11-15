В Омске из автобуса на дорогу выпала женщина с ребенком

Следственный комитет организовал доследственную проверку по информации о выпадении из автобуса женщины с ребенком. 13 ноября на Космическом проспекте в Омске из салона автобуса маршрута №72 во время движения выпала 28-летняя местная жительница с младенцем, передает портал gorod55.ru. Специалистам предстоит установить тяжесть вреда здоровью, полученного пострадавшими, а также обстоятельства и причины произошедшего.
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