На севере Москвы легковушка протаранила троллейбус

Утром 12 октября на Ленинградском шоссе на севере Москвы легковой автомобиль на большой скорости врезался в стоявший на остановке троллейбус маршрута №70, передает РИА ФАН. На видео с места ДТП заметно, что легковушка получила значительные повреждения.
Водитель и пассажир доставлены в больницу. В троллейбусе никто не пострадал.
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