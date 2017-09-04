Сын министра Силуанова на мотоцикле попал в аварию

ДТП произошло на улице Жербунова. 18-летний сын министра финансов Глеб Силуанов не справился с управлением тяжелого двухколесного BMW и попал под колеса старенького Opel, за рулем которого был 58-летний мужчина.

От удара Глеб упал и получил повреждения, сообщает Mash. 18-летний байкер находится в больнице. Полиция проверяет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Сын министра финансов Антона Силуанова поступил в 2016 году в Финансовую академию. Говорят, что Глеб – душа компании. В классе заступался за слабых, был за справедливость. Когда его друг попал в ДТП, первым примчался на помощь. Не пьет, не курит. По Москве передвигается на мотоцикле, рассказывают знакомые парня.

Увлечение мотоциклами Глеб унаследовал от отца, министра финансов России Антона Силуанова. В его "конюшне" – несколько двухколесных "железных коней". Министр финансов как-то признавался, что еще в детстве мечтал о мопеде, но родители не имели возможности его купить.

"Мотоцикл – это ощущение свободы на дороге, полета, ты садишься – и как будто за штурвалом корабля. Полная свобода действий. Никаких препятствий на наших часто сложных, перегруженных дорогах – просто ныряешь между рядами", – рассказывал министр финансов. По его словам, в российском правительстве существует некий условный байк-клуб: на мотоцикле любят ездить Дмитрий Рогозин, Михаил Абызов, Александр Новак. Иногда "кремлевские байкеры" созваниваются и катаются по вечерам.

"Байкеры – абсолютно нормальные ребята, получающие удовольствие от движения и скорости. Это такие "мужские радости". Байкер – это вообще такое состояние души", – сказал как-то министр.

