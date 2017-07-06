Преградивший дорогу скорой автохам заинтересовал следователей

Сотрудники столичного управления Следственного комитета проверяют информацию об инциденте с автомобилем скорой помощи. По предварительным данным, автохам заблокировал дорогу врачам, когда те спешили на вызов.
"В социальных сетях получила распространение видеозапись о воспрепятствовании движению машины скорой медицинской помощи. Из видеозаписи следует, что припаркованная машина возле одной из столичных поликлиник помешала проезду медиков", – сообщили в пресс-службе ведомства. По факту случившегося проводится проверка.
Автор видеоролика сообщает, что машина принадлежит правительству Москвы. В мэрии пока никак не прокомментировали произошедшее.
Шоумен пошутил над ведущим популярного шоу "Пусть говорят"
Анастасия Костенко округлилась на отдыхе
Певица и ведущая поглумилась над Сергеем Жорииным
Артистка рассказала о своей личной жизни