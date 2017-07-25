На МКАД водитель Mercedes открыл стрельбу

На МКАД днем 25 июля водитель автомобиль Mercedes открыл стрельбу по иномарке. В результате происшествия никто не пострадал.
Предполагаемый злоумышленник задержан, передает пресс-служба столичного управления МВД. В полиции считают, что он стрелял из хулиганских побуждений. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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