Сын экс-главы МГТС объявлен в розыск по делу об аварии в Москве

Столичные правоохранители объявили в розыск сына экс-главы МГТС Михаила Смирнова. Предположительно, именно он устроил огненное ДТП на Волоколамском шоссе, в результате которого пострадали четыре человека.

Известно, что сын Смирнова до 25 лет жил в Швейцарии. Молодой человек вернулся в Россию несколько лет назад, передает Telegram-канал Mash.