Под Москвой автобус с детьми столкнулся с фурой

Днем 25 июля на Симферопольском шоссе в Подмосковье случилась страшная авария. Автобус, который перевозил детей, столкнулся с фурой.
На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб региона. По данным телеканала РЕН ТВ, в результате столкновения пострадали девять человек. Обстоятельства аварии уточняются, передает сайт "Комсомольская правда".
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