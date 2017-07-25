Под Москвой автобус с детьми столкнулся с фурой

Днем 25 июля на Симферопольском шоссе в Подмосковье случилась страшная авария. Автобус, который перевозил детей, столкнулся с фурой.

На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб региона. По данным телеканала РЕН ТВ, в результате столкновения пострадали девять человек. Обстоятельства аварии уточняются, передает сайт "Комсомольская правда".