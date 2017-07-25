На востоке Москвы налетчики пошли на таран машины с деньгами

Злоумышленники пошли на таран автомобиля Hyundai Sonata на Главной аллее на востоке Москвы. Они проникли в салон, избили водителя, украли у него телефон и пакет с 350 тысячами долларов, передает Life.ru.

Пострадавший госпитализирован с травмой головы. Материальный ущерб оценивается в 20,6 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.