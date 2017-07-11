Меркель предсказала Германии черные дни из-за Китая
КНР быстро учится и уже выпускает достойные автомобили, пригодные для повседневных задач, отметила Ангела Меркель. Немецкие машины выглядят лучше и пока на порядок надежнее, но соотношение цены и качества неуклонно меняется в пользу Поднебесной.
"Автомобильная промышленность не сможет выжить в своем нынешнем виде. Все заинтересованные стороны должны быть готовы к реструктуризации нашей автомобильной промышленности в ближайшие годы с учетом того, что Китай систематически покупает перспективные стартапы в области высоких технологий", – цитирует канцлера журнал Der Spiegel.
По мнению Меркель, немецкий потребитель вскоре может переметнуться к китайцам. Чтобы этого не произошло, необходим комплекс неотложных мер, в том числе мозговой штурм.
Впрочем, Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз, объединенные в парламентский блок в бундестаге, настроены оптимистично. В партиях уверены: немецкий автопром сохранит позиции на мировом рынке за счет лидерства страны в производстве экологически чистых двигателей, пишет Der Spiegel.
Автомобилестроение является одной из главных промышленных отраслей Германии. В этой сфере заняты около миллиона человек – 1,2% населения ФРГ.
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