Число машин в столичном регионе превысило восемь миллионов

Суммарный объем автопарка Москвы и Московской области превысил восемь миллионов машин, передает "Коммерсантъ". За год это количество увеличилось на 280 тысяч, причем львиная доля прироста (255 тысяч) была зафиксирована в столице.

Таким образом, на тысячу горожан приходится порядка 400 автомобилей. Для сравнения: в Берлине этот показатель составляет 327, в Лондоне – около 300, а в Риме порядка 700.

Эксперты отметили, что рост объема столичного автопарка происходит на фоне реорганизации движения и строительства развязок, поэтому ситуация с городским трафиком практически не меняется. Не исключили они и влияния на показатели "мертвых душ".

"Количество автохлама в Москве просто огромное. Физически многих машин давно не существует – они на свалке, но на учете стоят. Если бы владельцы этих машин прекратили регистрацию, автопарк существенно похудел бы", – заявил координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов.

В Центре организации дорожного движения подтвердили, что число автомобилей, ежедневно выезжающих на столичные улицы, осталось на прежнем уровне. "Все чаще москвичи предпочитают личным автомобилям общественный транспорт", – отметили в ЦОДД.