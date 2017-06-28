Дочь миллионера сбила насмерть байкера в Москве

Стали известны новые подробности ДТП на Кутузовском проспекте, в результате которого погиб байкер Аркадий Дымов. Как выяснилось, виновницей аварии является дочь известного миллионера Юлия Дубовцева.

Стражи порядка установили, что именно 20-летняя девушка была за рулем автомобиля в момент аварии. Примечательно, что дочь Олега Дубовцева не считает себя виновной, но несмотря на это все равно скрылась с места преступления.

Владелец Mercedes-ML, студент МГИМО Аркадий Смелов тем временем находился на пассажирском сиденье машины. После ДТП с мотоциклом он пересел за руль, после чего попал в очередную аварию, передает Life.ru со ссылкой на паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте".

Вскоре после происшествия стражи порядка задержали Аркадия. Они зафиксировали, что мужчина находился за рулем в нетрезвом виде. Во время беседы с сотрудниками правоохранительных органов он вел себя вызывающе. Через некоторое время студента отпустили домой, обязав явиться в полицию для продолжения разбирательства, передает РИА Новости.

Между тем стало известно, что байкер Аркадий Дымов учился на первом курсе магистратуры и руководил университетским мотоклубом MADImoto. Более того, он был инженером лаборатории скоростных автомобилей при кафедре физвоспитания. Участвовал во многих специализированных выставках.

Напомним, 27 июня 2017 года на Кутузовском проспекте в столице Mercedes-ML врезался в мотоцикл Yamaha. Через некоторое время после происшествия автомобиль занесло в кювет. Сбитый байкер Аркадий Дымов вскоре скончался в больнице.