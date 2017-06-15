В Казани насмерть сбили сотрудника ФСБ
ДТП случилось на Оренбургском тракте, когда прибывшие в Казань для обеспечения безопасности во время Кубка конфедераций сотрудники спецслужб стояли у съезда в дорожный карман. Предположительно, водитель заснул за рулем, передает "Казанский репортер".
На размещенных в Сети кадрах видно, как автомобиль съезжает с дороги на обочину и сбивает одного из двух стоявших там людей. От полученных травм 32-летний сотрудник УФСБ по Астраханской области скончался на месте.
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