В Казани насмерть сбили сотрудника ФСБ

Водитель на автомобиле Daewoo Matiz, принадлежащем командиру отделения пожарной части, сбил насмерть сотрудника астраханского управления ФСБ. Авария произошла 14 июня, около 13:40 по мск.

ДТП случилось на Оренбургском тракте, когда прибывшие в Казань для обеспечения безопасности во время Кубка конфедераций сотрудники спецслужб стояли у съезда в дорожный карман. Предположительно, водитель заснул за рулем, передает "Казанский репортер".

На размещенных в Сети кадрах видно, как автомобиль съезжает с дороги на обочину и сбивает одного из двух стоявших там людей. От полученных травм 32-летний сотрудник УФСБ по Астраханской области скончался на месте.