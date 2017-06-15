Автомобиль влетел в толпу прохожих в центре Нью-Йорка

В деловом и туристическом центре Нью-Йорка – на Манхэттене – автомобиль влетел в толпу прохожих, передает New York Daily News. Сообщается о десяти пострадавших. Большое число затронутых происшествием может объясняться тем, что все произошло во время обеденного перерыва. Сообщается, что один раненый был доставлен в больницу, помощь остальным была оказана на месте. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.