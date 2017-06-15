Мажоры прокатились по встречке у Дома правительства в Москве
Выложил видеоролик в Сеть автомобилист Лечи Албогачиев. Он объяснил нарушение правил дорожного движения тем, что торопился в ресторан, сообщает паблик Mash в соцсети "ВКонтакте". Интернет-пользователи возмутились таким поведением водителя, оставив множество нелестных комментариев к записи.
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