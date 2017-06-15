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Авто

Водитель-новичок на полном ходу протаранил припаркованную машину

Фото: youtube.com
В Сочи камеры видеонаблюдения зафиксировали ДТП. Больше всех не повезло водителю припаркованной автомашины. Стоял, никого не трогал и попал в серьезную аварию.
прочитано 336 раз

Судя по наклейке на стекле, виновник аварии за рулем недавно. Вполне возможно, просто перепутал педали тормоза и газа. Слишком большую скорость развил автомобиль. В результате аварии оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Машина виновника происшествия вообще не транспортабельна. Ее пришлось убирать с проезжей части вручную. Помогли очевидцы, которые сбежались на шум. Некоторые жильцы поспешили переставить свои авто подальше от места ЧП.

О состоянии водителя судить сложно. От серьезных травм его спасли подушки безопасности, но, скорее всего, он пережил сильный стресс. А вот владельцу припаркованного автомобиля шок еще придется испытать, когда он вернется к своей машине. 

Автор: Татьяна Туманова15 июня 2017, 17:54

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