Водитель-новичок на полном ходу протаранил припаркованную машину
Судя по наклейке на стекле, виновник аварии за рулем недавно. Вполне возможно, просто перепутал педали тормоза и газа. Слишком большую скорость развил автомобиль. В результате аварии оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Машина виновника происшествия вообще не транспортабельна. Ее пришлось убирать с проезжей части вручную. Помогли очевидцы, которые сбежались на шум. Некоторые жильцы поспешили переставить свои авто подальше от места ЧП.
О состоянии водителя судить сложно. От серьезных травм его спасли подушки безопасности, но, скорее всего, он пережил сильный стресс. А вот владельцу припаркованного автомобиля шок еще придется испытать, когда он вернется к своей машине.
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