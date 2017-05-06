Полиция проверяет смертельную аварию в центре Москвы

Около 08:00 6 мая рядом с домом №11 на Новинском бульваре в центре Москвы автомобиль Mercedes врезался в ограждение. "В результате аварии один человек погиб, еще двое получили различные травмы", – цитирует ТАСС представителя пресс-службы столичной Госавтоинспекции. На месте смертельного ДТП работает полиция, устанавливаются причины и все обстоятельства произошедшего.