В России утвердили новые требования к экзаменаторам ГИБДД

В Министерстве внутренних дел России утвердили новые требования для экзаменаторов ГИБДД. Теперь полицейским, решающим кому дать права, а кому нет, нужно будет обладать не только теоретическими, но и практическими навыками вождения.

Соответствующий документ был опубликован на сайте ГИБДД. Приказ вступает в силу с 1 мая.

Согласно тексту документа, сотрудник ГИБДД, принимающий экзамен, должен уметь в совершенстве управлять автомобилем, а также иметь навыки межличностного общения. Также экзаменатор должен обладать умением грамотно оценить обстановку при конфликте, предотвращать риски и поддерживать межличностное общение.

Известно, что при разработке документа сотрудники МВД использовали как отечественный, так и международный опыт в области подготовки экзаменаторов. В ведомстве предполагают, что подобные требования повысят профессионализм сотрудников ГИБДД и выведут на новый уровень доверие россиян к полиции.

Напомним, несколько лет назад были ужесточены правила получения прав. Новые программы подготовки будущих водителей утвердили Министерством экономического развития и Министерством образования и наук.

Как писали Dni.Ru, будущие водители смогут выбирать на какую категорию и подкатегорию они хотят учиться. Срок обучения водителей в автошколе продлится три месяца, после чего в ГИБДД уже придут, подготовленные в соответствии с новыми требованиям люди желающие сдать экзамен на водительское удостоверение.