На трассе под Екатеринбургом перевернулся автобус

На 151-м километре трассы Екатеринбург – Серов утром 9 апреля перевернулся автобус. В момент аварии внутри находились 15 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.
В результате происшествия есть пострадавшие. "На месте ДТП работали сотрудники МЧС города Ивделя. Они деблокировали двух пассажиров, зажатых между сидениями в салоне автобуса", – отметили в ведомстве. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.
Репортеры узнали, кого родила известная модель
Популярный артист изменился до неузнаваемости
Популярную телеведущую назвали бабушкой и Шапокляк
В Вероне арестовали партию крымского вина