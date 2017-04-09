На трассе под Екатеринбургом перевернулся автобус

На 151-м километре трассы Екатеринбург – Серов утром 9 апреля перевернулся автобус. В момент аварии внутри находились 15 человек, сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате происшествия есть пострадавшие. "На месте ДТП работали сотрудники МЧС города Ивделя. Они деблокировали двух пассажиров, зажатых между сидениями в салоне автобуса", – отметили в ведомстве. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.