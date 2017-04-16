Дорогу в аэропорт Петербурга перекрыло озеро

Изумленные очевидцы сняли на видео необычное явление – Пулковское шоссе Санкт-Петербурга оказалось залито толстым слоем воды. Глубина водного покрова, по словам столкнувшихся с неожиданным препятствием водителей, составила по меньшей мере 30 сантиметров.

Возникновение озера прямо посреди шоссе объяснили в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". В компании рассказали, что на участке произошел прорыв трубы с холодной водой, передает Life.ru. На месте работает аварийная бригада.

Dni.Ru получили комментарий Водоканала Санкт-Петербурга. "Утром 16 апреля поступила заявка на вытекание на Пулковском шоссе, специалисты Водоканала оперативно прибыли по указанному адресу и выявили вытекание на трубопроводе холодного водоснабжения диаметром 1000 миллиметров", – говорится в сообщении. "На данный момент вытекание локализовано, скопление воды с проезжей части отведено. Движение транспорта по шоссе в настоящее время осуществляется по всем полосам без ограничений. Отметим, что на водоснабжении абонентов инцидент не сказался", – подчеркнули в ведомстве.