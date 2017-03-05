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Авто

Солист Bad Boys Blue разбился под Томском

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На трассе Новосибирск-Томск автомобиль, в котором ехал лидер группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, столкнулся с грузовиком. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта.

"Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали", – рассказал менеджер музыканта Тарас Волковинский. По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога и плохая видимость. 

5 марта 2017, 10:03

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