Солист Bad Boys Blue разбился под Томском

На трассе Новосибирск-Томск автомобиль, в котором ехал лидер группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, столкнулся с грузовиком. В результате аварии часть дороги оказалась перекрыта.
"Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали", – рассказал
менеджер музыканта Тарас Волковинский. По предварительным данным, причиной ДТП стала скользкая дорога и плохая видимость.
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