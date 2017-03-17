Водитель такси протаранил фуру в Москве

В Москве в ночь на 17 марта на Третьем транспортном кольце водитель из "Яндекс.Такси" устроил ДТП, протаранив фуру. По предварительным данным, он уснул за рулем.

Предполагаемого виновника аварии доставили в больницу в тяжелом состоянии, передает телеканал "360". Подробности случившегося выясняются.