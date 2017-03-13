Лихача на ВАЗ со стрельбой задержали в центре Москвы

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2115, который при движении по Никольской улице в Тверском районе в центре столицы неоднократно нарушил правила дорожного движения. На требования остановиться водитель отечественного автомобиля не реагировал. "Сержант полиции применил табельное оружие, выстрелив три раза вверх и четыре раза – по колесам машины, в которой находился нарушитель", – цитирует агентство городских новостей "Москва" представителя правоохранительных органов столицы. Люди в результате стрельбы не пострадали. Лихача удалось задержать – им оказался 21-летний безработный москвич. Сообщается, что в момент задержания он был трезв.