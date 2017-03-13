Российский теннисист насмерть сбил женщину в Москве

Чемпион столицы по теннису Илья Полонский насмерть сбил женщину в Новой Москве. По факту ДТП проводится проверка.

Трагедия произошла в районе 38-го километра Калужского шоссе: 20-летний Илья Полонский наехал на женщину, когда та переходила дорогу, передает Life.ru. Пострадавшая была госпитализирована и через несколько часов скончалась. По факту ДТП полиция проводит проверку.

Илья Полонский – чемпион Москвы по теннису. Является победителем множества соревнований, участником турниров ITF (International Tennis Federation).

Напомним, что еще одна смертельная авария произошла в Москве 11 марта. Водитель автомобиля BMW, двигаясь по Кутузовскому проспекту, сбил 33-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте. По предварительным данным, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.