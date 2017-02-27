Сын мультимиллионера сбил насмерть четырех человек

В Сети появилось видео смертельного ДТП в Греции, в результате которого погибли трое взрослых и ребенок. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

На автобане Афины – Ламия автомобиль Porsche на полной скорости врезался в стоящую на парковке Honda Civic, которую от удара разнесло на части. Это ДТП стало причиной гибели четырех человек, сообщает РИА ФАН. Несмотря на ограничение скорости 120 километров в час, машина, по словам очевидцев, ехала "намного быстрее".

В числе погибших – сын греческого мультимиллионера, владельца сети супермаркетов Jumbo Апостолоса Вакакиса, Йоргос и его друг. Оба находились в Porsche. При этом один из них сгорел заживо, а второй вылетел на трассу, пробив стекло. Смертельные травмы получили 33-летняя женщина и ребенок, находившиеся в Honda Civic.