Гоняющий по тротуарам в центре Москвы мажор обматерил прохожих
В управлении ГИБДД по Москве подтвердили, что по факту опубликованной в Сети видеозаписи уже ведется проверка, передает сайт "Комсомольская правда". Однако достоверно установить, кто был за рулем автомобиля в момент нарушения полицейские пока не могут. Отметим, по данным телеграм-канала Mash, подобным поведением отличился 18-летний молодой человек по имени Илья, сын столичного предпринимателя.
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