Гоняющий по тротуарам в центре Москвы мажор обматерил прохожих

Пользователей Сети возмутило очередное видео, снятое мажорами будто бы для наглядной демонстрации пренебрежения как законами, так и общественным мнением. За записи автомобилист объезжает пробку в самом центре Москвы по тротуару, а на нерасторопных пешеходов ругается матом.

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