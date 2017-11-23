Водителям приготовили неожиданное нововведение

Министерство транспорта выступило с инициативой законодательно разделить водителей на профессионалов и любителей. Отметка о праве на работу будет вписана в удостоверение.

В категорию профессионалов попадут таксисты, дальнобойщики и другие водители, управляющие автомобилями по найму. Они будут обучаться по новым программам и получат отметку в правах, подтверждающую компетентность. Для остальных процесс обучения станет проще, но они не смогут работать по найму.

Законопроект готовился по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Основная его цель – повысить уровень подготовки водителей-профессионалов, пишет РИА ФАН со ссылкой на газету "Коммерсантъ".

Отмечается, что работодатель не вправе будет принять водителя без отметки в правах о профессиональной подготовке. Квалификация шофера будет действительна в течение пяти лет, затем понадобится пересдача.

Новые программы обучения водителей подготовит Минобрнауки в течение года после вступления закона в силу. Минтранс закладывает на подготовку к вступлению документа в силу два года.

Вон что придумали)) теперь просто так не потаксуешь)



Минтранс намерен разделить автомобилистов на любителей и профессионалов https://t.co/02qPm05Am0 — Мария Кузнецова (@primorochka25) 23 ноября 2017 г.

"Уровень подготовки профессиональных шоферов крайне низкий, в итоге у нас бардак на дорогах. Логично, если профессионалов будут учить по расширенной программе", – поддержал инициативу координатор ассоциации "Дальнобойщик" Валерий Войтко.

