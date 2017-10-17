Во время съемок рекламы Audi случилось смертельное ДТП
Судя по записи, погибший под колесами иномарки мужчина переходил дорогу в неположенном месте, игнорируя поток машин. Теперь рекламные съемки фигурируют в материалах уголовного дела, сообщает Life.ru.
Ранее сообщалось, что трагедия произошла на достаточно оживленном участке дороги в Ростове-на-Дону. 29-летняя девушка за рулем Audi R8 сбила 32-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался.
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