Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу

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Вторник 30 мая

20:30"Соблазнительно": Екатерина Шпица обнажилась ради горячего снимка 20:06Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу 19:16Господи, помилуй: что случилось с прижатой десятитонной глыбой могилой Абдулова 19:00"Пришлось вызвать скорую": лицо и тело дочери Серова покрылось волдырями 18:20Певица Слава рассказала о своем диагнозе: Было плохо 18:00"Инородное тело спровоцировало отек": врачи извлекли из ребенка высохший плод 17:41"Быстро задыхаюсь": почему к Прилепину почти никого не пускают в больницу 17:10"Обе мои беременности не запланированы": звезда сериала "СашаТаня" приоткрыла завесу личной жизни 16:37"Доругался": Норкин попал в больницу после скандала в эфире 16:01Танцор диско: красавец-сын Кабо потряс пластикой и артистизмом 15:46"Прекрасный концерт": как Проскурякова сходила на выступление Галкина* 15:00Водитель BMW врезался в толпу людей 14:00Москвичам пообещали сухую и теплую погоду 30 мая 13:40Два сериала и главная роль в фильме: бывший Бузовой Дава решил стать актером 13:20Найдена альтернатива марафону желаний 13:00"На диетах не сижу": как Виктория Дайнеко готовится к лету 12:20Где сильнее всего подорожали апартаменты 12:00Малахова сняли в обнимку с роскошной дамой после слухов о разводе 11:40Как заработать на "убитой" квартире 10:50Раменки вышел в лидеры по объемам "элитки" 10:20Почему россияне отказываются покупать вторичные квартиры 10:00Волочкова поставила точку в истории с избившим жену экс-любовником 09:30"Моя фамилия мешала детям": как живет 69-летний композитор "Пластилиновой вороны" Гладков 09:00Россиянам дали рекомендации по аренде квартир 08:40Гурцкая, Юдашкина, Великанова: самые красивые вдовы весны-2023 08:20"Очень много кислоты": почему сок натощак это не лучшая идея 08:00Как улучшить память во сне: советы сомнолога 06:07Как избавиться от долгов по кредитке: объяснил экономист 04:17Секреты здорового питания: бобовые и витамин D 02:04Неожиданное признание: кем работал Сергей Жилин до дирижерства 00:13"Операция "Фортуна": Искусство побеждать": как Гай Ричи спас шпионское кино 22:38"А мне это понравилось": Крюков вспомнил о связи с Табаковым в стенах театра 21:40Стаканы и вилки Инны Чуриковой передали в музей 21:23Экс-депутат о Пугачевой: Галкин* полностью поглотил, прожевал и выплюнул ее 21:02Легкий способ экономить на бензине без риска для жизни 20:45Меган Фокс призналась в психическом расстройстве 20:15"Никому не нужны": продюсер о выставленных на продажу русскоязычных песнях Брежневой и Меладзе 19:45Борющаяся с раком Светлана Крючкова изменилась до неузнаваемости 19:15Накануне госпитализации певица Слава летала за границу 18:39Реальный срок: Дрожжина сняла обручальное кольцо на фоне приговора 18:19Как стать сильной женщиной: советы Ксении Бородиной 17:38Кот вместо полотенца: Анастасия Волочкова снова позирует обнаженной (фото) 17:14Певицу Славу срочно увезли в больницу: раскрыта причина 16:50Таро предсказали несчастье в жизни дочери Агутина и Варум 16:30София Ротару ошарашила поклонников признанием в любви 16:10Глюкоза объяснила наличие большого живота 15:50"Уехала в вечность": Сташенко призвала не прощать предавшую Родину жену иноагента Пугачеву 15:30"Уехать куда угодно": Якубович рассказал об эмиграции 15:00"Не видел дочь четыре года": бывшая теща сдала многодетного Аршавина 14:40Почему люди изменяют: научное объяснение
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Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу

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Весть о смертельном происшествии прогремела на всю Россию.

30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время проведения спортивного мероприятия. Страшная трагедия привела к смерти женщины, потерпевшая скончалась в карете скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 15 человек. Основная масса — несовершеннолетние.

Информагентство URA.RU уточняет, что ЧП случилось около 16:30 мск. Точная причина обрушения пока не объявлена. По одной из версий, которую приводит "Царьград", беду спровоцировал сильный ветер.

Пятый канал опубликовал видео с места трагедии. Кадры перевернутой конструкции, где в момент обрушения находились ничего не подозревающие люди, будоражат душу. Очевидцы столпились возле автомобилей МЧС и скорой помощи, пока сотрудники экстренных служб выполняли свою работу. Лил дождь, словно плач небес. Некоторые присутствующие укрылись от него под зонтами.

Сейчас вся надежда на врачей, к которым поступили травмированные пострадавшие. Некоторые в крайне тяжелом состоянии, как сообщил губернатор региона Голубев. Массовая трагедия не смогла оставить представителей власти равнодушными, специалистов различных ведомств подключили к расследованию.

30 мая 2023, 20:06
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press/www.globallookpress.com/
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.glaballookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com/
Мария Великанова. Фото: кадр из к/ф &quot;Почти смешная история&quot; (реж. Петр Фоменко)
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