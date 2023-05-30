Видео с места трагедии в Ростове-на-Дону будоражит душу

Весть о смертельном происшествии прогремела на всю Россию.

30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время проведения спортивного мероприятия. Страшная трагедия привела к смерти женщины, потерпевшая скончалась в карете скорой помощи. По предварительным данным, пострадали 15 человек. Основная масса — несовершеннолетние.

Информагентство URA.RU уточняет, что ЧП случилось около 16:30 мск. Точная причина обрушения пока не объявлена. По одной из версий, которую приводит "Царьград", беду спровоцировал сильный ветер.

Пятый канал опубликовал видео с места трагедии. Кадры перевернутой конструкции, где в момент обрушения находились ничего не подозревающие люди, будоражат душу. Очевидцы столпились возле автомобилей МЧС и скорой помощи, пока сотрудники экстренных служб выполняли свою работу. Лил дождь, словно плач небес. Некоторые присутствующие укрылись от него под зонтами.

Сейчас вся надежда на врачей, к которым поступили травмированные пострадавшие. Некоторые в крайне тяжелом состоянии, как сообщил губернатор региона Голубев. Массовая трагедия не смогла оставить представителей власти равнодушными, специалистов различных ведомств подключили к расследованию.