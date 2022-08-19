Кабанов-вредителей застукали на месте преступления (видео)

В Карелии появились кабаны-вредители, которые наносят настоящий ущерб местным жителям. Так, хвостатые повадились шастать по населенным пунктам, копать землю и сжирать урожай. Накануне их поймали на месте преступления.
В интернете появилось видео, на котором два кабанчика невозмутимо копаются в поле. Животных даже не смутило присутствие людей, снимающих беспредел. По словам автора, дело было на юге Карелии, а именно в Лахденпохском районе.
Кстати, ранее сообщалось, что на кабанов началась настоящая охота. Так, министерство природных ресурсов даже позволило охотникам отстреливать диких животных в районах, которые больше всего пострадали от их набегов.