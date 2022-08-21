Стюардесса раздвинула ноги прямо в самолете (видео)

Американская стюардеcса приобрела бешеную популярность в социальных сетях после того, как продемонстрировала свои способности. Неожиданно для себя Линдси О'Брайен стала настоящей звездой.
Девушка выполнила по-настоящему акробатический трюк. Стоя посреди пассажирских кресел, она схватилась за подлокотники, а затем перевернулась и, раздвинув ноги прямо в самолете, закрыла ими багажные полки. Девушка призналась, что в прошлом увлекалась йогой и другими видами спорта, а потому решила проверить себя на прочность и повторить забавный трюк. При этом она отметила, что сделать это ей удалось не сразу.