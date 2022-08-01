Ученые обнаружили на дне океана невероятное существо – видео

Исследователи Тихого океана, похоже приблизились к открытию нового морского существа. Опустившись на дно, они обнаружили невероятное существо, которое сняли на видео и представили общественности.
Экипаж исследовательского судна Nautilus квалифицировал обнаруженный объект как Solumbellula. Тело морского обитателя представляет собой щупальца, сросшиеся в одной точке, из которой произрастает стебель для крепления к поверхности дна.
Нового обитателя Тихого океана удалось обнаружить в акватории Гавайских островов на глубине порядка трех тысяч метров. Меж тем, ученые полагают, что подобные живые организмы можно встретить в Атлантическом и Индийском океанах.