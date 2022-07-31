У берегов Калифорнии кит проглотил двух человек – видео

Двое женщин, катающихся на лодке, чуть не стали обедом для огромного морского чудовища.

Невероятная история недавно разыгралась у Калифорнии. Отдыхающие смогли воочию увидеть огромное морское чудовище. Горбатый кит подплыл на довольно близкое расстояние к суше и вынырнул из воды.

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Всасывая огромное количество жидкости, царь океана попутно проглотил и двух женщин, которые по курсу его плавания катались на лодке. Присутствующие на пляже граждане зафиксировали этот момент на видео, после чего ролик начал гулять по Сети.

Благо, удалось обойтись без жертв. Когда кит сообразил, что втянул что-то из непривычного рациона, он раскрыл огромную пасть и выпустил свой несостоявшийся обед. Другие люди не пострадали.