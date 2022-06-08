Испуганного зайца заметили в кировском автосалоне: видео

На этот раз дикого зверя заметили в Кирове. Испуганный заяц неожиданно для всех появился на территории местного автосалона "УАЗ Мотор". Один из очевидцев снял зайчишку на видео: испуганный зверь перебегал от автомобиля к автомобилю, прячась от людей и от дождя. Видео с зайцем появилось в телеграм-канале "ЗК – Злой Кировчанин".
Пользователи отметили, что это далеко не первая встреча жителей Кирова с дикими зверями. На днях в черте города заметили лосей, а до этого как-то видели кабана и даже рысь. Вероятно, животные выходят из леса и приходят к людям в поисках пищи.