Шок! Ученые нашли множество живых существ под антарктическим льдом (видео)

Ученые из новозеландского Национального института изучения атмосферы и воды нашли множество рачков-бокоплавов под полукилометровым льдом в Антарктиде. Специалисты изучали желоб, который вызывал научные вопросы. Кадры появились на видеохостинге "Ютуб".
Увидев некие точки с помощью аппаратуры, ученые приняли их за помехи, однако потом поняли и были шокированы: они обнаружили живых существ. Это значит, что под толстым ледником идут важные экосистемные процессы. Океанографы намерены изучить территорию тщательнее.