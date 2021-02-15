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Общество

Подо льдом Антарктиды нашли странных животных

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При бурении скважин на шельфовом леднике Фильхнера в Западной Антарктиде были обнаружены ранее неизвестные науки животные. Камера засекла их на глубине 890 метров, передает "Царьград". Внешне они выглядят как неподвижные губки. Каким образом они оказались так далеко подо льдом и что позволяет им выживать предстоит определить специалистам.

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Автор: 15 февраля 2021, 21:04 Источник: Царьград ✓ Надежный источник

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