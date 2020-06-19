В Антарктиде обнаружили отложенное 66 миллионов лет назад яйцо

В 2011 году в Антарктиде был обнаружен необычный предмет, внешним видом напоминающий спущенный футбольный мяч. Только спустя девять лет специалисты смогли с уверенностью сказать, что это такое.
Case cracked: Mysterious Antarctica fossil is a massive prehistoric egg of an extinct sea snake or lizard https://t.co/EMNHhXhi3J pic.twitter.com/s0egUXkNtc— CitizenWonk (@CitizenWonk) June 18, 2020
Ученые выяснили, что тогда им удалось обнаружить яйцо мозазавра, передает телеканал "360". Это морское пресмыкающееся пугающего вида, которое достигало колоссальных размеров. В длину этот подводный ящер достигал более 17 метров. Само яйцо мозазавр отложил порядка 66 миллионов лет назад.
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