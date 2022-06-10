Звериный оскал и ни капли совести: приговоренный к смерти наемник гримасничал на видео

Верховный суд Донецкой народной республики посчитал двоих британцев и одного марроканца виновными и приговорил их к высшей мере наказания – смертной казни. Пятый канал опубликовал видео, снятое во время общения подсудимых с журналистами в зале суда, а также их реакцию на смертный приговор. Если британцы в столь драматичный момент с серьезными лицами хранили молчание, то реакция наемника из Марокко оказалась неожиданной.
Марроканец Саадун Брагим вполне спокойно улыбался, демонстрируя практически звериный оскал. После такого гримасничанья люди убедились в том, что наемника совсем не мучает совесть. В течение месяца приговоренные к смерти еще могут подать апелляцию и обжаловать приговор.