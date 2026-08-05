Ни в коем случае не нарушайте этот страшный запрет 5 августа – уйдут любовь и деньги

Один-единственный день в августе может накормить семью на весь год или же лишить ее любви и накопленных богатств из-за одной роковой ошибки.

В понедельник, 5 августа, православная церковь чтит память святого мученика Трофима и еще 12 святых мучеников, пострадавших за веру в начале IV века. В народном календаре этот день получил яркие названия — Трофим Бессонник, Калинники-Малинники или Трофимов день. Это было время самого пика полевых работ, когда каждая минута решала судьбу будущего урожая, а любые промедления и лень карались суровыми лишениями.

Пик страды и магия пирогов

Название "Бессонник" праздник получил вовсе не случайно. В самом начале августа наступала пора жатвы и активного сбора ягод, когда крестьянам было буквально не до сна. На Руси говорили: "Хорошему хозяину день мал", "Долго спать — добра не видать". Считалось, что тот, кто проспит восход солнца 5 августа, обрекает свою семью на нищету и голодную зиму.

Однако день Трофима славился не только тяжелым трудом, но и особыми ягодными традициями. В этот период массово созревали малина и калина. Хозяйки обязательно пекли 5 августа праздничные пироги с эти ягодами.

Пироги с малиной символизировали сладкую, беззаботную жизнь и укрепляли любовные узы между супругами. А вот кушанья с калиной несли оздоровительный и защитный смысл. Несмотря на легкую горчинку этой ягоды, предки верили, что калина способна забирать из дома душевную боль, печаль и болезни.

Девушки 5 августа проводили особые бьюти-ритуалы. Чтобы сохранить свежесть лица, избавиться от угрей и выровнять цвет кожи, молодые крестьянки умывались свежеотжатым соком калины. Верили, что этот народный эликсир делает девушку невероятно привлекательной в глазах потенциальных женихов.

Жесткие запреты 5 августа: как не навлечь беду

Трофимов день таит в себе немало опасных мистических нюансов. Нарушение старинных табу могло привести к болезни, потере любви или семейным трагедиям.

Самый главный запрет дня касается лесной растительности. 5 августа категорически запрещалось ломать ветки калины и малины или рубить кустарники. Наши предки верили, что такое проявление неуважения к природе приведет к длительной любовной неудаче, а одинокие люди и вовсе рискуют остаться без пары на всю жизнь.

Второй важный запрет был адресован холостым мужчинам. Парням 5 августа строго воспрещалось ходить в лес в одиночку. По поверьям, в Трофимов день на охоту выходили полевые русалки и полудницы. Изголодавшиеся по мужскому вниманию духи могли заманить молодого человека в глушь, защекотать до полусмерти или лишить разума.

Кроме того, 5 августа не разрешалось: — Жаловаться на судьбу, грустить и плакать. Тот, кто проводит Трофимов день в унынии, рискует привлечь в свою жизнь еще большие неприятности. — Проявлять лень и долго валяться в постели. Потеря времени 5 августа оборачивается финансовыми провалами. — Выбрасывать остатки еды со стола. Крошки и остатки пищи отдавали птицам или домашней скотине, чтобы в доме всегда водились деньги.

Приметы погоды на 5 августа

По поведению природы и животных на Трофима Бессонника предки точно определяли погоду на ближайшие недели:

— Если вечером над лесом стелется густой туман — установится долгая, сухая и теплая погода.

— Филин или сова громко ухают в ночи — стоит ждать скорого похолодания и затяжных дождей.

— Если звезды на рассвете ярко мерцают — в ближайшие дни начнется гроза.

— Паук плетет паутину головой на север — к похолоданию, а если на юг — к потеплению.

День Трофима Бессонника — лучшее время для того, чтобы проявить трудолюбие, порадовать близких домашней выпечкой и провести день в бодром и позитивном настроении.