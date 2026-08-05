Горы золота или сокрушительный удар: каким знакам зодиака астрологи пророчат счастье, а кому нищету

Коварная планета приготовила непредсказуемый финал лета: пока одни знаки зодиака смогут выдохнуть и поймать удачу, других ждет жесткая проверка на прочность.

Казалось бы, главный космический деструктор — ретроградный Меркурий — официально завершил свое обратное движение. Однако расслабляться слишком рано. Астрологи предупреждают: наступает так называемая "теневая фаза", или шлейф планеты.

В течение всего августа нас ожидает настоящий космический похмельный синдром. Окончательно Меркурий выйдет из опасной петли только 7 августа, но его отголоски будут путать наши планы, рушить финансовые сделки и возвращать бывших вплоть до конца месяца. Кому-то из знаков зодиака удастся выйти сухими из воды, а кому-то придется проявить максимальную осторожность. Известная эзотерик и экстрасенс Аделина Панина составила понятную инструкцию по выживанию на август.

Будьте осторожны

Овен (21 марта — 19 апреля)

Овнам следует опасаться серьезных финансовых потерь. В августе вас ждет неразбериха в денежных делах. Категорически запрещено ввязываться в сомнительные авантуры и легкие инвестиции. Анализируйте каждую трату и не рискуйте капиталом.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Главная опасность для Близнецов кроется в бумажной волоките. Проявляйте максимум внимательности при подписании договоров и контрактов. Мелкая ошибка или опечатка, пропущенная в августе, в будущем грозит перерасти в гигантские убытки и проблемы с законом.

Рак (21 июня — 22 июля)

Ракам стоит бояться собственного прошлого. На горизонте снова появятся былые страхи, забытые обиды, токсичные знакомые и бывшие возлюбленные. Не погружайтесь в самокопание и не пытайтесь анализировать старые чувства — просто уходите от негатива.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам нужно опасаться за свое здоровье. Под ударом окажется самочувствие и общий уровень энергии. Могут напомнить о себе хронические болячки, а сил не будет хватать даже на простые задачи. Затяните пояса на работе и займитесь профилактикой.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцам стоит бояться собственного транжирства. Желание устроить праздник любой ценой приведет к глубокой финансовой яме. Главное табу месяца — никаких кредитов, займов и долгов! Учитесь отличать реальные потребности от сиюминутных капризов.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам грозит опасность стать жертвой обмана и жестких манипуляций. Кто-то из окружения попытается навязать вам ложные ценности и сбить с толку. Не верьте красивым речам на слово и держитесь только за собственные ориентиры.

Везение и удача

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам выпадет отличный шанс наконец закрыть старые гештальты. Все, что вы когда-то бросили на полпути, вернется к вам. Разобравшись с завалами и отдав долги, вы расчистите себе идеальную дорогу к успеху.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львам повезет отпустить тотальный контроль. Даже если ваши планы рухнут, не паникуйте. Разрешите событиям идти своим чередом — случай приведет вас к неожиданным и очень приятным результатам уже к концу месяца.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весам повезет сэкономить силы и ресурсы. Звезды выставляют вам паузу в работе. Насладитесь затишьем, не пытайтесь пробивать стены головой и наберитесь сил перед мощным рывком, который ждет вас осенью.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионам повезет в творчестве и личной жизни, если они откажутся от бессмысленных разборок. Перенаправьте закипающую энергию в безопасное русло: спорт, отдых и общение с близкими принесут вам массу радости.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам повезет в карьере и бизнесе, если они не будут уходить в себя. Загрузите мозг серьезными рабочими задачами — это поможет не только избежать дурных мыслей, но и выведет ваш доход на новый уровень.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеям повезет навести абсолютный порядок в жизни. Не бойтесь бытовой рутины: разгребая старый хаос в доме и документах, вы заложите прочнейший фундамент для будущего финансового взлета.