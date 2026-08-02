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Воскресенье 2 августа

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Навлечете смертельную беду: почему в Ильин день 2 августа категорически запрещено подходить к воде

Навлечете смертельную беду: почему в Ильин день 2 августа категорически запрещено подходить к воде
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Страшное предзнаменование второго дня августа способно погрузить жизнь человека в непроглядный хаос, если вовремя не узнать о древнем и нерушимом табу наших предков.

Второй день последнего месяца лета в народном календаре отмечен особенным, мистическим трепетом. 2 августа наступает знаменитый Ильин день — один из самых почитаемых, мощных и одновременно опасных праздников в году. С этого момента лето начинает стремительно сдавать свои позиции, уступая место осенней прохладе, а природа готовится к суровым переменам.

Гнев небесного громовержца

В славянской традиции пророк Илья считался грозным властелином небес, повелителем грома, молний и дождей. Предки верили, что 2 августа пророк мчится по небу на своей огненной колеснице, разя небесными стрелами-молниями всю нечистую силу, которая в страхе пытается спрятаться на земле.

Именно поэтому в Ильин день строго запрещалось работать в поле и огороде. Люди верили: любой труд на земле в этот праздник — это прямое проявление неуважения к святому. Нарушителя завета мог поразить удар молнии, а его посевы и дом сгорали дотла от нещадного пожара.

Главный запрет

Самое известное и бескомпромиссное правило, которое соблюдали в Ильин день, гласит: начиная с 2 августа категорически запрещено купаться в открытых водоемах — реках, озерах и прудах.

В народе говорили: "Илья-пророк в воду оленьи рога обронил" или "до Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается". Считалось, что вода с этого дня теряет свое благодатное тепло и становится ледяной. Но главная причина запрета кроется в мистике. Спасаясь от гнева громовержца, вся нечистая сила — русалки, водяные и бесы — уходит глубоко на дно.

Тот, кто рискнет зайти в воду после 2 августа, навлекает на себя смертельную беду. Русалки и водяные могут затянуть человека в омут, лишить сил или наградить тяжелым, неизлечимым кожным заболеванием.

Защита дома от нечисти и проклятий

Чтобы обезопасить свое жилище от проникновения злых духов, в Ильин день соблюдали особые меры предосторожности:

  • Не пускали в дом бродячих животных. Предки верили, что спасающиеся от молний бесы способны принимать обличье собак или кошек. Пустить такое животное на порог означало добровольно впустить в семью раздор и нищету.
  • Закрывали зеркала во время грозы. Если 2 августа разыгрывалась непогода, зеркала занавешивали плотной тканью, чтобы они не стали порталом для темных сил.
  • Собирали ильинскую воду. Дождь, прошедший 2 августа, считался целебным. Эту воду бережно собирали в чистые сосуды и использовали для умывания. Верили, что она смывает любой сглаз, порчу и лечит от болезней.

Главные приметы погоды на 2 августа

Ильин день всегда считался верным барометром для предсказания погоды на предстоящую осень и зиму:

  • Если 2 августа идет сильный дождь — в течение года будет мало пожаров, а осень порадует богатым урожаем.
  • Глухой и тихий гром предвещает сухую и теплую погоду, а гулкий и долгий — затяжные ливни.
  • Если на Илью стоит сухая и жаркая погода — бабьего лета ждать не стоит, а осень окажется дождливой.
  • Какая погода установится до полудня 2 августа — таким будет и конец лета; какая после полудня — такая и вся осень.

Встречайте Ильин день с уважением к древним традициям. Воздержитесь от опасных водных процедур, наведите порядок в мыслях и подарите тепло своим близким. Это поможет уберечь дом от невзгод и привлечь здоровье на целый год вперед.

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2 августа 2026, 06:47
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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