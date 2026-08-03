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"Противно!": взбешенный Дима Билан сорвался и публично унизил журналистов

"Противно!": взбешенный Дима Билан сорвался и публично унизил журналистов
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Очередное масштабное выступление популярного исполнителя завершилось неожиданным грандиозным скандалом прямо за кулисами.

Заслуженный артист России Дима Билан вновь оказался в эпицентре повышенного внимания, но на этот раз вовсе не благодаря безупречному вокалу или очередному музыкальному рекорду. Настоящая драма развернулась прямо за кулисами столичной "ВТБ Арены", где певец отработал мощнейшее шоу под названием "Твой № 1". Выйдя к представителям прессы после выматывающего перформанса, артист неожиданно сорвался и выдал крайне резкую тираду в адрес акул пера.

Исполнитель хита "Believe", судя по всему, рассчитывал услышать от прессы глубокие и осмысленные вопросы о концепции концерта, сложнейшей режиссуре, уникальных световых эффектах и живом звуке. Однако вместо этого журналисты традиционно начали выпытывать у поп-звезды пикантные подробности, слухи и ответы на мелкие бытовые темы. Реакция педанта и перфекциониста Билана последовала незамедлительно. Музыкант не стал сдерживать эмоциональный порыв и высказал корреспондентам все, что думает об их профессионализме.

"А вы задаете какие-то дурацкие иногда вопросы! От этого противно. И мы живем в какой-то одной системе, понимаете? В одном киселе информационном. Отсюда я считаю, что давайте все-таки как-то поддерживать жанр", — эмоционально и жестко отчеканил возмущенный певец.

Слова артиста мгновенно разлетелись по Сети, спровоцировав ожесточенные дискуссии среди коллег и критиков. Поклонники Билана тут же встали на сторону своего кумира. Не секрет, что Дима выкладывается на сцене без остатка, отдавая зрителям всю свою энергию и здоровье. За кулисы он часто выходит буквально обессиленным. В такие моменты поверхностные вопросы о личной жизни, здоровье или светских сплетнях воспринимаются артистом высокого уровня как банальное неуважение к его гигантскому колоссальному труду.

Это далеко не первый случай, когда триумфатор "Евровидения" срывает маску безупречной вежливости и откровенно говорит о болячках отечественного шоу-бизнеса. Билан давно сетует на то, что современное медиапространство превратилось в бесконечную гонку за дешевкой и хайпом. По его глубокому убеждению, репортеры окончательно разучились писать об искусстве и культуре, предпочитая смаковать скандалы и "желтизну".

Шоу-бизнес в Telegram

3 августа 2026, 16:17
Дима Билан. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

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