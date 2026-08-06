"Совершила полнейшую глупость!": разъяренная Волочкова публично унизила дочь и зятя

Очередной громкий семейный скандал в доме скандально известной балерины.



Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова снова оказалась в эпицентре громкого разбора полетов, который на этот раз разгорелся в ее собственной семье. Конфликт между знаменитой танцовщицей и ее единственной дочерью Ариадной вышел на совершенно новый, поистине драматический уровень. Причиной глубокого разлада стало ошеломляющее решение молодой девушки, которое эпатажная артистка расценила как прямое предательство семейных ценностей и жесткое личное оскорбление.

Все эти годы Волочкова искренне и во всеулышание гордилась тем, что ее единственная дочь от бизнесмена Игоря Вдовина носит прославленную материнскую фамилию. Танцовщица на каждом углу повторяла, что девочка обязательно станет продолжательницей ее великой славы и сохранит знаменитую династию. Однако после замужества молодая наследница нанесла матери неожиданный и крайне болезненный удар, решив навсегда отказаться от громкой фамилии в пользу своего новоиспеченного супруга.

Теперь 19-летняя девушка официально зовется Ариадной Григорян. В очередной раз вспомнив об этом, балерина потеряла контроль над эмоциями и публично обрушилась на собственную дочь с разгромной критикой, совершенно не стесняясь в выражениях перед журналистами.

"Она имеет глупость, на мой взгляд, полнейшую. После свадьбы своей, которую я же ей в Петербурге подарила, взяла фамилию своего мужа, Григорян. Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась", — в сердцах высказалась разгневанная артистка в беседе с корреспондентами.

Отношения между матерью и дочерью уже давно трещали по швам. Ариадна, прожив с артисткой несколько лет, в итоге предпочла сбежать из роскошного материнского особняка в дом отца и его новой семьи. Теперь же, сменив фамилию и вычеркнув мать из своей праздничной жизни, девушка окончательно дала понять, что строит судьбу по собственным правилам.

