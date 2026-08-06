Не узнает даже родной отец: на какую жертву пошла юная наследница лидера группы "Руки Вверх!" ради денег и славы

Наследница легендарного солиста группы "Руки Вверх!" совершила жесткий поступок, к которому общественность оказалась абсолютно не готова.



Юная актриса Вероника Жукова, дочь бессменного лидера группы "Руки Вверх!" Сергея Жукова, заставила взрогнуть своих многочисленных поклонников. В социальных сетях девушки появились свежие кадры, на которых от ее привычного девичьего очарования не осталось и следа. Наследница артиста предстала перед публикой в совершенно новом, пугающе-смелом образе — с полностью обритой головой.

Короткая, но емкая подпись "Работа" вместе с графическим символом кинохлопушки сразу расставили все точки над "i": пойти на столь экстремальный шаг 17-летнюю звездную наследницу заставила жесткая актерская профессия.

Для верных фанатов Ники такой поворот событий стал настоящим обухом по голове. Зрители привыкли видеть юную красавицу с пышными и длинными темными локонами. И хотя раньше дочь музыканта дозволяла себе легкий бунт — например, экспериментировала с имиджем и подкрашивала отдельные пряди в сочные цвета, к тотальному "обнулению" шевелюры ее аудитория оказалась не готова.

В каком именно проекте потребовалось столь радикальное перевоплощение, создатели и сама Ника пока держат в строжайшем секрете. Однако съемочной загрузке 17-летней актрисы можно только по-хорошему позавидовать. Известно, что на ноябрь 2026 года запланирован выход масштабной картины "Лукоморье" с ее участием. Кроме того, девушка активно задействована в продолжении биографического фильма "Руки Вверх!", посвященного истории успеха ее знаменитого отца.

Вероника Жукова уже давно доказала, что оказалась на съемочной площадке вовсе не по блату. Девушка дебютировала в кино еще в 2021-м, сыграв в комедии "Артек. Большое путешествие". Настоящий оглушительный успех и любовь миллионов ей принесла главная роль в музыкальной драме "Плакса" (2023), где ее партнером стал популярный исполнитель Ваня Дмитриенко. Позже фильмография молодой актрисы пополнилась яркой комедией "Киловаттино".

Известно, что из-за бешеной популярности и повышенного внимания сверстников Веронике даже пришлось перейти на домашнее обучение — звездная фамилия в какой-то момент превратилась для нее в настоящее испытание.

Напомним, что сам Сергей Жуков — многодетный и любящий отец. Помимо Вероники, музыкант воспитывает старшую дочь Александру от первого брака и троих сыновей — Энджела, Мирона и Эвана, рожденных в союзе с Региной Бурд. В семье всегда поддерживают творческие порывы детей, даже если ради искусства приходится идти на шокирующие жертвы.

