У позорно сбежавшего иноагента нашли тайные элитные хоромы в столице

Регулярные поливания родины грязью не помешало разбогатевшему на отечественном телевидении шоумену-иноагенту бережно прятать элитные миллионные активы.



Многие беглые представители отечественного шоу-бизнеса, спешно покинувшие Россию и публично открестившиеся от своей аудитории, на деле вовсе не спешат сжигать финансовые мосты. Исключением не стал и некогда популярный юморист, продюсер и бард Семен Слепаков*, ранее официально признанный Министерством юстиции РФ иностранным агентом. Как выяснилось, за пределами страны артист судорожно пытался укрыть от посторонних глаз и возможных юридических санкций свое дорогостоящее московское имущество.

В распоряжении журналистов оказалась информация о скрытых активах артиста-иноагента. На территории Москвы у юмориста обнаружили сразу две крупные элитные квартиры, которые он превратил в один гигантский жилой комплекс.

Схема расширения жизненного пространства развивалась постепенно. Свой первый престижный объект площадью 93 квадратных метра юморист приобрел еще в далеком 2012 году, когда его карьера на российском телевидении находилась на самом пике, а гонорары исчислялись астрономическими суммами. Спустя шесть лет, в 2018 году, разбогатевший шоумен выкупил соседнюю квартиру через стенку площадью 65 "квадратов". Проведя масштабную перепланировку, артист снес перегородки и стал обладателем роскошных хором общей площадью 158 квадратных метров.

Недвижимость расположенна в одном из самых элитных и экологически чистых уголков столицы — Ломоносовском районе. В шаговой доступности находятся Главное здание МГУ имени Ломоносова, ухоженные парковые зоны и вся необходимая премиальная инфраструктура. По самым скромным оценкам риелторов, стоимость такого объединенного объекта исчисляется сотнями миллионов рублей.

Однако самое интересное кроется в юридических документах. Чтобы обезопасить ценную недвижимость от потенциальной конфискации, арестов и списания долгов, комик-иноагент переписал квадратные метры на своих престарелых родственников. В настоящий момент официальными собственниками шикарных хором числятся 73-летний отец артиста Сергей и его 71-летняя мать Марина.

Впрочем, спасти репутацию и уйти от ответственности перед законом беглому юмористу эти хитрости вряд ли помогут. Над главой семейства и самим артистом сгущаются настоящие тучи. Мировой судья судебного участка № 214 Ломоносовского района города Москвы назначил заочное рассмотрение уголовного дела в отношении Слепакова*.

Причиной уголовного преследования стало систематическое и дерзкое игнорирование российских законов. Шоумен-иноагент наотрез отказывался ставить обязательную плашку-предупреждение под своими публикациями в социальных сетях. За это его дважды в течение года привлекали к административной ответственности и штрафовали, но выводы артист так и не сделал. В итоге на него было заведено полноценное уголовное дело.

Ранее сбежавший за границу исполнитель был официально и заочно арестован судебными органами РФ. Мосгорсуд признал это решение абсолютно законным и обоснованным. Теперь некогда успешному и усыпанному миллионами юмористу придется осваиваться в статусе заочно осужденного уголовника, пока его престарелые родители пытаются уберечь от государства оставленное им в наследство шикарное московское гнездышко.

*Признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента на территории Российской Федерации по решению Министерства юстиции.