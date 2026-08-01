Легендарный отечественный коллектив неожиданно оказался в эпицентре громкого скандала, который едва не поставил жирный крест на многолетней истории популярной группы.

Отечественный шоу-бизнес продолжает лихорадить после вступления в силу масштабных законодательных ограничений. С 1 марта в России начали действовать жесткие правила, ограничивающие использование иностранных слов и англицизмов на публичных вывесках, афишах и в рекламных материалах. Под строгий прицел проверяющих органов моментально попали не только коммерческие бренды, но и популярные исполнители, в чьих названиях присутствуют латинские буквы.

Настоящей мишенью новых суровых правил едва не стала культовая группа "Иванушки International". Музыканты, радовавшие поклонников своими бессмертными хитами несколько десятилетий, неожиданно оказались вне закона. Известный адвокат Владислав Рябов открыл суровую правду: у музыкантов официально не зарегистрирован товарный знак на английском языке. Это означало лишь одно — для продолжения концертно-гастрольной деятельности на территории страны коллективу выставили жесткий ультиматум и потребовали немедленно убрать заграничное слово.

Однако пока другие артисты судорожно переименовывали свои проекты и переписывали рекламные баннеры, лидер коллектива пошел на отчаянный шаг. Рыжий из "Иванушек" своей дерзкой и провокационной выходкой жестко высмеял суровые законы, превратив официальные запреты в яркое сатирическое шоу.

Харизматичный шоумен и любимец миллиона женщин Андрей Григорьев-Апполонов категорически отказался подчиняться унылым требованиям и наотрез отказался сокращать легендарное название. Вместо этого он придумал невероятно дерзкий трюк, который мгновенно стал главным инфоповодом в светских кулуарах.

Музыканты приняли решение оставить заветное англоязычное слово "International" на всех концертных афишах, баннерах и рекламных плакатах, но начали демонстративно и жирно зачеркивать его прямо перед глазами публики. Подобный демарш стал настоящей пощечиной бюрократической системе. Артисты не просто сохранили свое привычное имя, а сделали из этого открытую иронию над сложными правилами.

"Мы в ироничной форме зачеркнули слово "International" как англицизм. В любом случае на афишах слово будет присутствовать, но с юморком, скажем так", — беззаботно сообщил Андрей Григорьев-Апполонов, открыто дав понять, что не намерен идти на поводу у чиновников.

В светской тусовке уже вовсю обсуждают этот смелый перформанс. Журналисты и коллеги по цеху отмечают: "Иванушки" виртуозно превратили потенциальный запрет в гениальный рекламный ход. Провокационная выходка певицы и ее коллег доказала, что настоящим звездам не страшны никакие юридические капканы, если у них есть чувство юмора и поддержка миллионов преданных фанатов.